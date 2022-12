Palermo | i convocati per Benevento | tre assenze per Corini

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’intervento in conferenza stampa di Eugenio, ilsi è messo in viaggio per. Il tecnico rosanero ha convocato 26 calciatori per la sfida in programma domenica al “Ciro Vigorito“. Sono tre i calciatori che salteranno la gara con i giallorossi di Fabio Cannavaro, tra i quali l’ex Elia, operato a Villa Stuart dopo la lesione del legamento crociato anteriore e la lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Oltre all’esterno di proprietà dell’Atalanta, mancheranno anche Doda e Buttaro. Questi idel: 1 Grotta, 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 5 Gomes, 6 Crivello, 7 Floriano, 8 Segre, 9 Brunori , 10 Di Mariano, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 16 Stulac, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 ...

TUTTO mercato WEB

'A Natale non ci arriviamo' Giorno dopo giorno la squadra mobile ha messo insieme i pezzi ed è risalita ai tre indagati, che l'8 novembre sono stati sottoposti a delle perquisizioni e poi...Conferenza stampa del tecnico rosanero Eugenio Corini Benevento-Palermo, i convocati di Corini: Saric e Buttaro non recuperano per il 'Vigorito' Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa prima della prossima sfida dei rosanero contro il Benevento. Il tecnico ha analizzato la sfida contro la squadra di Fabio ...Dopo le due sconfitte consecutive contro Cosenza e Venezia, il Palermo non può permettersi di perdere il terzo scontro diretto consecutivo, per provare a staccarsi dal fondo della classifica e rilanci ...