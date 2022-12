Palazzo Mosti | attesa per il nuovo specialista della Comunicazione | in 2 alla prova finale

anteprima24.it

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il sindaco di Melizzano, Rossano Insogna, hanno convocato per domani 2 dicembre alle ore 11, presso la sala consiliare di, una riunione dei sindaci per fare il punto sulla questione delle cosiddette "compensazioni" per i territori interessati alla realizzazione del raddoppio ferroviario per l'Alta Capacità ...Benevento . Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il sindaco di Melizzano, Rossano Insogna, hanno convocato per domani 2 dicembre alle ore 11, presso la sala consiliare di, una riunione dei sindaci per fare il punto sulla questione delle cosiddette 'compensazioni' per i territori interessati alla realizzazione del raddoppio ferroviario per l'Alta Capacità ... Palazzo Mosti, risparmio energetico: da domani alcuni uffici chiusi il venerdì Le problematiche connesse alle emergenze climatiche e i rischi conseguenti al dissesto idrogeologico al centro del vertice tenutosi ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Mosti. È ...Comunicato Stampa – Comune di Benevento Convocato dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina si è tenuto un vertice istituzionale per analizzare le problematiche connesse alle emergenze climatiche ...