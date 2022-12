Pagelle Serbia-Svizzera 2-3 | voti e tabellino Girone G | Mondiale in Qatar 2022

(Di venerdì 2 dicembre 2022)2-3:del match valevole per l’ultimo incontro delG delin: Milinkovic Savic 5.5, Milenkovic 6.5, Veljkovic 5.5 (55? Gudelj), Pavlovic 5.5, Zivkovic 5 (78? Radonjic 5.5) , Kostic 5, Milinkovic-Savic 6 (68? Maksimovic), Lukic 5.5, Tadic 7 (78? Djuricic), Vlahovic 7 (63? Jovic 6), Mitrovic 7.: Kobel 6.5, Widmer 6, Akanji 6.5, Schaer 6, Rodriguez 6.5, Xhaka 6, Freuler 7, Shaqiri 7, Sow 6, Vargas 6.5 (Fassnacht), Embolo 7 (96? Okafor) ARBITRO: Rapallini 6RETI: 19? Shaqiri, 26? Mitrovic, 35? Vlahovic, 43? Embolo, 47? FreulerNOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.Ammoniti: Widmer, Milinkovic-Savic, Pavlovic, Rajkovic, Gudelj, ...

Pavlovic : Zivkovic :Tante emozioni nel 3 - 3 trae Camerun con protagonista un superbo Sergej Milinkovic - Savic. Malissimo Zambo Anguissa e Nikola Milenkovic. - - Pagelle Serbia-Svizzera, Mondiali calcio 2022: i voti in diretta Camerun-Brasile le pagelle e il tabellino della partita Serbia-Svizzera le pagelle e il tabellino della partita “Che conquista!”, Agustina Gandolfo alza il trofeo più bello per Lautaro. Il mondiale è ...Serbia-Svizzera le pagelle e il tabellino della partita. Gara da dentro o fuori per entrambe: vincere è l'imperativo per la qualificazione agli ottavi.