Padri e figlie | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 2 dicembre 2022): trama, cast e streaming delStasera, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda(Fathers & Daughters),del 2015 diretto da Gabriele Muccino. Nell’arco narrativo di 25 anni, ilracconta il rapporto tra un padre e una figlia. Tra gli interpreti principali figurano Russell Crowe, che è anche produttore esecutivo, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, Octavia Spencer e Jane Fonda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La narrazione procede su due binari paralleli: uno ambientato nel passato e uno nel presente. Nel 1989 Jake Davis è un affermato scrittore di successo, vincitore di un premio Pulitzer, che vive a New York con sua moglie e sua figlia, di nome Katie. Una sera, dopo ...

è un film del 2015 diretto da Gabriele Muccino che racconta il rapporto tra un padre e sua figlia nell'arco narrativo di 25 anni. La narrazione procede su due binari paralleli: uno ...' , questa sera alle 21.25 su Rai 3 l'emozionante film con Russell Crowe del 2015. Ecco la trama. Jake è un romanziere di successo rimasto vedovo in seguito a un grave incidente, che si ...