Padri e figlie film stasera in tv 2 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022)è ilin tv venerdì 22022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Fathers and Daughters GENERE: Drammatico ANNO: 2015 REGIA: Gabriele Muccino: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Ryan Eggold, Quvenzhané Wallis, Diane Kruger, Jane Fonda, Janet McTeer, Haley Bennett, Octavia Spencer, Bruce Greenwood DURATA: 116 Minuti...