“Pacchi insanguinati” inviati alle ambasciate ucraine in Europa Anche in Italia

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nelle sedi dellein Ungheria,, Olanda, Croazia, Polonia e Austria sono stati recapitati questa mattina alcuni, contenenti occhi di animali e messaggi macabri: una minaccia coordinata, denunciata dal portavoce del ministero degli Esteri di Kiev Oleg Nikolenko, che ha spiegato come l’azione abbia riguardatoi consolati generali di Napoli, Cracovia e Brno. Il gesto segue quello che ha visto protagoniste alcune lettere esplosive, recapitate a diversi mittenti nei giorni scorsi in Spagna, tra cui il primo ministro spagnolo Pedro Sz e l’ambasciata di Kiev a Madrid. Ignoti hannodanneggiato l’ingresso della residenza dell’ambasciatore dell’Ucraina in Vaticano Andrii Yurash. “È in corso una ...