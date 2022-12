Pac | Martusciello | “Finalmente ripartono zone rurali del Paese”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ una soddisfazione enorme.ledel nostroe si dà impulso all’agricoltura, che è un settore trainante per l’economia italiana“. Così Fulvio, eurodeputato e capodelegazione di Forza Italia in Parlamento europeo, commenta il via libera al Pac, il Piano Strategico Nazionale dell’Italia sulla Politica agricola comune, da parte della Commissione europea. Per, “ora è importante che l’Italia spenda in modo responsabile e costruttivo le risorse comunitarie. Sono certo che il Governo saprà accogliere le istanze di produttori e lavoratori agricoli – conclude il capo delegazione azzurro – che si attendono un rilancio di questo settore propulsivo della nostra economia, finora ...