Ostia | al Centro Federale Fin gli Azzurri del Nuoto di Fondo fino al 24 dicembre

(Di venerdì 2 dicembre 2022)– Dopo un anno e mezzo di stop, causato da una lieve miocardite, torna finalmente in nazionale Arianna Bridi. La 27enne di Trento – tesserata per Esercito e RN Trento, allenata da Fabrizio Antonelli, oro europeo nella 25 km a Glasgow 2018 e bronzo iridato nella 10 e nella 25 km a Budapest 2017 – è stata convocata dal coordinatore tecnico del settore Stefano Rubaudo per un collegiale aldidal 4 al 24. Insieme alla fondista trentina ci saranno: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Cooper), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Davide Marchello (Aurelia), Barbara ...

La competizione si è svolta nella due giorni di Sabato 26 e Domenica 27, al PalaPellicone di... diretta dal ResponsabileTecnico Regionale Calabria M° Francesco Bellino coadiuvato dai ...Lo scorso fine settimana, presso ilolimpico federale di Lido di, si sono svolti i Campionati Italiani per rappresentative regionali di Karate. Tra i convocati anche tre allievi del tecnico Rossano Rubicondi in forza al ... Ostia, Marilab compie 60 anni e apre il Centro per la diagnosi e la cura dell'infertilità Dopo un anno e mezzo di stop, causato da una lieve miocardite, torna finalmente in nazionale Arianna Bridi. La 27enne di Trento - tesserata per Esercito e RN Trento, allenata da Fabrizio Antonelli, or ...Roma, 1 dicembre 2022 – Tutto pronto al PalaPellicone per il XV Campionato Italiano di Grappling, in scena domenica 4 dicembre a Ostia. La competizione ha una grande valenza perché, oltre a proclamare ...