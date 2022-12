Oriana “sfida” Sonia Bruganelli e le lancia una provocazione

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 2 dicembre 2022)Marzoli “provoca”al Grande Fratello Vip: cosa è successo? Nikita Pelizon, per via del rifiuto di Luca Onestini, si è rifugiata nella vasca da bagno tra le lacrime, cercando di lasciare andare il suo dolore in merito. Dopo averlo saputo,si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.