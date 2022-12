Oriana Marzoli shok al GFVip | “Ho un ritardo”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 2 dicembre 2022)non riesce a distaccarsi da Antonino Spianlbese. La giovane venezuelana nonostante il coiffer la rida continuamente in faccia e le ha fatto capire in tutti i modi di non essere interessata a lei non smette di girargli attorno. I due come in molti sanno all’interno della casa hanno consumato un rapporto intimo, o L'articolo proviene da KontroKultura.