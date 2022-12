Openjobmetis Varese | la leadership di Markel Brown | “Mi metto sempre a disposizione della squadra” Galbiati | “Brase? Abbiamo miscelato le nostre idee di pallacanestro”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 2 dicembre 2022), parlando a Giuseppe Sciascia su “La Prealpina”, ha parlato del big match di domenica alle 19 contro la Virtus Segafredo Bologna: “Dovremo disputare una partita su ritmi alti come prevede il nostro sistema di gioco. Tanti possessi e tanta corsa ci perno di avere tante opportunità per tirare aperti, per noi l’avversario non fa differenza, dobbiamo sviluppare il nostro basket, specie contro unacome Bologna che ama il gioco a metà campo. Più riusciremo a correre, più sarà un vantaggio per noi”. All’prevale la filosofia di coachdenominata “Play the right way”: “Vuol dire prendere buoni tiri all’interno di un sistema che lascia molto spazio alla creatività. Dividere le responsabilità offensive creando soluzioni facili ...