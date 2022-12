Olanda | De Roon | “Giochiamo con lucidità e facciamo risultato Questo conta”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Martin De, giocatore dell’, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la permanenza in Qatar. “Sono contento perché sto bene, penso che posso aggiungere un valore alla squadra. Match contro la Costa Rica? Forse è stata meno importante delle altre partite, ma siamo soddisfatti per il, era la cosa fondamentale per arrivare di sicuro primi nel girone. Siamo una squadra che ascolta ciò che dice il Ct, lui cambia la formazione in base all’avversario, fa analisi e sceglie, noi restiamo a sua disposizione”. Il centrocampista anche dell’Atalanta ha poi continuato: “Vincere il Mondiale deve essere il nostro obiettivo. Sono tutte sfide difficilissime qui, e bisogna essere convinti per arrivare fino in fondo.in maniera lucida, senza fare troppo spettacolo, e alla fine portiamo a casa il ...