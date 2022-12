Obbligo vaccino docenti e Ata | per la Corte Costituzionale è legittimo Anief | la battaglia continua La parola passa alla CGUE

A proposito di Tromboni , è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale sull'vaccinale . Così abbiamo scoperto che per i giudici della Consulta sospendere dal lavoro e dallo stipendio coloro che non si sottopongono a un trattamento sanitario obbligatorio è ...Leggi anche Covid, Schillaci: "Multe a no vax potrebbero avere più costi che vantaggi" Covid, Consulta: "Non sproporzionatovaccinale per i sanitari"Covid under 4, Cartabellotta: "...L'obbligo vaccinale anti-Covid per gli over-50 e alcune categorie professionali è salvo: la decisione della Corte Costituzionale ...che hanno rifiutato di fare il vaccino di lavorare (quando il lavoro non prevedeva contatti interpersonali). La Corte ha invece ritenuto NON irragionevoli le scelte prese sull’obbligo vaccinale per le ...