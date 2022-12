Obbligo di vaccino | non esultate | questa sentenza è pericolosa

Leggi su nicolaporro

A proposito di Tromboni, è arrivata ladella Corte Costituzionale sull'vaccinale. Così abbiamo scoperto che per i giudici della Consulta sospendere dal lavoro e dallo stipendio coloro che non si sottopongono a un trattamento sanitario obbligatorio è perfettamente costituzionale. È costituzionale anche negare loro quel minimo di assegno vitale che non viene negato neppure ad assassini e stupratori. Insomma: tutti si devono sottoporre al trattamento sanitario obbligatorio, anche coloro che potrebbero avere un danno per la loro salute, perché magari sono stati male, hanno avuto degli effetti avversi o magari sono già guariti da quella malattia. Niente. Se lo Stato decide, la libertà di cura individuale non vale più niente in nome ...