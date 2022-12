Nikita piange in vasca per Luca Onestini | solo Salatino le si avvicina | “Ho frainteso”

Blog Tivvù

in vasca da sola per il due di picche di Onestini Perchèpiangeva in vasca da sola Molti appassionati del GF Vip hanno ipotizzato che dietro quel pianto silenzioso potesse ...Durante l'ultimo prime time del programmaPelizon ha fatto esplodere la bomba : quest'ultima avrebbe infatti riferito a Luca Onestini che la spadaccina salernitana " svacca e poiin ... Nikita piange per Onestini al GF Vip: "Mi sono sentita rifiutata" - VIDEO Nikita in seguito ha cominciato a piangere nella vasca da bagno ... Voglio vedere cosa pensi di una donna che piange per quattro giorni! Grazie“. Nella notte al Grande Fratello Vip è emersa una ...Antonino Spinalbese si infuria con Nikita Pelizon per via del dolcificante: ecco cosa è accaduto durante il momento della spesa.