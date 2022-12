Nel testo di Pupille di Fiat131 un’appassionata dichiarazione d’amore

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tanti elementi possono essere il punto di forza didi, il singolo con il quale il cantautore calabrese parteciperà alla finale di Sanremo Giovani venerdì 16 dicembre 2022 in diretta su Rai 1.didiè un pop cantautorale in cui l’artista s’inginocchia di fronte alla sua musa ispiratrice e le espone le ragioni del suo amore. Lo fa, l’artista, sfruttando l’arcaico schema della rima baciata, soluzione spesso considerata banale ma che in questo caso è motivata per sottolineare la grande unione dei due protagonisti. Le “” di lei provocano in lui le “scintille” che esplodono dall’amore incondizionato, ed ecco la rima baciata che traduce in stile il bacio con il qualepremia la sua amata, ...