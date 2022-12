Natale 2022 | idee regalo per il benessere | la salute e il piacere femminile

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Fare e ricevere regali dilegati ale alladà una certa soddisfazione a tutti. Quest’anno lea beneficio di corpo e mente sono moltissime, originali, innovative o classiche, sostenibili o di lusso. Ne abbiamo selezionate alcune tra le più speciali e nuove, e nel corso di dicembre continueremo ad aggiornare la gallery con nuoveper questo. Dai corsi di Yoga terapeutico a Pilates in presenza, online o on demand, al cibo sano e sostenibile, almentale e anche al. Regali di...

I gioiellisono pronti a conquistare il cuore di chi li riceverà in dono quest'anno. La tendenza li vuole lussuosi ma senza troppo sfarzo. Si punta sull' heritage delle maisons storiche o sul logo ...... i tempi d'intervento sono stretti (infatti l'esenzione dei benefit è valida per il solo anno, ... tanto che con l'approssimarsi delquesti benefit si potrebbero tradurre in una sorta di ...La grave situazione delle Pa locali è stata illustrata ieri mattina dal consigliere regionale Davide Natale e da Andrea Frau, ex presidente della Pubblica assistenza spezzina e consigliere comunale ...Malvivente finisce in manette grazie alle indagini della squadra mobile e della polizia scientifica . Il delinquente ha messo a segno una decina di furti tra luglio e agosto 2022, anche nelle ...