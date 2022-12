Nasce il ticket Bonaccini-Nardella Domani la conferenza stampa a Firenze

Il Manifesto

La domandaspontanea anche perchè la normativa è in evoluzione sia per quello che riguarda l'...che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (), danno ......online su DICE) con un evento dedicato alla performance dal vivo e a ricercate selezioni ... Il progettodall'idea della società The Flame srls, attiva da circa vent'anni nel settore dell'... Pd, nasce il comitato dei 100 per riscrivere l'identità del partito | il manifesto