Napoli | obiettivo Ilic per il centrocampo | le ultime

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilsta valutando alcuni innesti per il futuro e avrebbe messo gli occhi sudel Verona, il serbo potrebbe arrivare ma soltanto a una condizione Ilsta valutando alcuni innesti per il futuro e avrebbe messo gli occhi sudel Verona, il serbo potrebbe arrivare ma soltanto a una condizione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista scaligero potrebbe arrivare soltanto dovesse partire qualcuno. Nella lista dei partenti Demme, poi si potranno fare le valutazioni. Il Verona valuta25 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

napolipiu.com

... cui hanno partecipato il prefetto diClaudio Palomba, il commissario Giovanni Legnini e il ... la situazione già critica potrebbe aggravarsi e dunque l'è quello di mettere in sicurezza ...Il ricorso a palestre o palazzetti dello sport avverrà, spiega il prefetto di, solo come extrema ratio ma l'è offrire a tutti una sistemazione in albergo. Le operazioni saranno ... Napoli, oggi comincia la seconda parte di stagione: obiettivo scudetto Sequestrati una scuola guida e un consorzio di autoscuole a Napoli: rinvenuti apparecchiature e vestiti modificati per barare all’esame della patente ...L’Unione inbdustriali di Napoli ha donato al Comune un esoscheletro che sarà a disposizione del Policlinico dell’Università Vanvitelli ...