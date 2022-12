Napoli | il 21 dicembre amichevole in trasferta col Monaco CorMez

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilinizia oggi la sua avventura in Turchia, dove rimarrà fino al 12per prepararsi in vista della ripresa del campionato, dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Il Corriere del Mezzogiorno dà qualche informazione sulla, la condizione del gruppo e in particolare sulle amichevoli in programma, sia in Turchia che al rientro a. Il 21ildovrebbe giocare contro ilin. La squadra di Spalletti è tornata ad allenarsi mercoledì a Castel Volturno. Rrahmani è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio: ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo. Nelle prossime settimane tornerà in gruppo. Spalletti ha convocato 28 giocatori. Elmas non è partito con la squadra per motivi ...