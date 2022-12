Myrta Merlino “maleducata e incivile” | l’accusa dei lavoratori La7 Chissà perché lo sospettavamo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic –non è certamente simpatica, ammettiamolo candidamente. Quanto meno, non lo è a chi non sia un soldatino fedele del pensiero unico in tutte le sue forme più retoriche, banali e riciclate da decenni. Ora il comunicato scritto daidi La7, pubblicato anche dal Gazzettino, addirittura ci fornisce una prova testimoniale di una posa, quella della conduttrice de L’Aria che Tira, che già in passato non aveva mai convinto nessuno., il comunicato della Rsuviene dunque messa sotto accusa. Anzitutto sotto l’aspetto umano, lo stesso che tanto ci tiene a enfatizzare in televisione quando commenta qualsiasi notizia. Il comunicato recita così: “La Rsu, nell’incontro sindacale del 30 novembre, all’azienda ha riportato ...