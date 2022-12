Musei Speciali per Tutti | percorso per disabili a CABO

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per Giornata internazionale dei diritti delle persone contà il 3 dicembre, il Civico Archeologico di Bologna presenta un nuovodi accessibilità. Un progetto realizzato nell’ambito diper, proposto e sostenuto dall’ex IBACN, Settore Patrimonio culturale. Ha partecipato anche l’Assessorato alla cultura e paesaggio della Regione Emilia-Romagna. Un’iniziativa per promuovere l’inclusione delle persone con

regione.emilia-romagna.it

... il Museo Civico Archeologico di Bologna presenta un nuovo percorso di accessibilità realizzato nell'ambito del progetto 'per Tutti', proposto e sostenuto dall'ex IBACN (Istituto Beni ...... con due appuntamenti: "crociere" di tre giorni/due notti in Emilia - Romagna, per ... Significativo anche il numero degli operatori coinvolti dell'iniziativa: 260, fra i quali 13, 3 ... Musei Speciali per Tutti: al Museo Civico Archeologico di Bologna un nuovo percorso di accessibilità per avvicinarsi e avvicinare le persone con disabilità Ingresso libero anche alle mostre negli scrigni d'arte della Capitale. Accesso ai siti «super» (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) dalle 9.30 ...In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, il Museo Civico Archeologico di Bologna si doterà di un nuovo percorso di accessibilità realizzato nell’àmbito d ...