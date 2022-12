(Di venerdì 2 dicembre 2022) Thomassitedesca dopo l’eliminazione ai gironi di Qatar 2022?Thomas, ai microfoni di ARD, ha parlato del suo possibile ritiroGermania dopo Qatar 2022. LE PAROLE – «Adesso devo valutare. Se quella con la Costa Rica è stata la mia ultima partita con la Germania, allora vorrei dire alcune parole a tutti i tifosi tedeschi che mi hanno sostenuto nel corso degli anni. È stato un enorme piacere con voi, grazie mille! Abbiamo trascorso momenti incredibili insieme, ho cercato di mettere il mio cuore in campo in ogni partita. Ho dato il massimo, a volte ci sono state lacrime di gioia per le mie azioni, a volte di dolore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Muller si ritira dalla Nazionale Arriva l'annuncio: le sue dichiarazioni Thomas Müller annuncia il ritiro dopo l'eliminazione dal Mondiale, quella contro il Costa Rica è stata la sua ultima partita con la Germania ...