Morte Rebellin | individuato il camionista tedesco fuggito dopo averlo investito

- E' stato individuato il camionista responsabile dell'investimento mortale dell'ex campione di ciclismo Davide. Si tratterebbe di un cittadino tedesco di 50 anni, individuato grazie alla ...L'agenzia Ansa scrive che è stato individuato l'autista di camion che il 30 novembre avrebbe investito e ucciso l'ex ciclista Davidein una strada regionale di Montebello, in provincia di Vicenza: si tratterebbe di un camionista tedesco che aveva ...L'uomo, un 50enne, dopo l'incidente aveva fatto perdere le sue tracce. Nel 2014 la polizia gli aveva ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza e nel 2001 aveva già patteggiato a Foggia per un ...E' stato individuato e denunciato l'autista del camion tedesco che mercoledì 30 novembre ha travolto e ucciso Davide Rebellin , 51 ...