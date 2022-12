Morte Rebellin | il camionista che lo ha ucciso è tedesco

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il conducente del camion che ha investito il campione di ciclismo Davideprovocandone lasulla strada regionale 11 in direzione di Montebello Vicentino sarebbe un uomodi 62 anni, ora indagato dalla Procura di Vicenza per omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale. Il mezzo su cui viaggiava è stato identificato con la collaborazione di Agenzia delle Entrate e il Centro di cooperazione di polizia di Italia, Austria e Slovenia di Thorl Maglern; l’uomo è invece stato rintracciato dalla polizia tedesca di Steinfurt in contatto con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip) dopo aver sentito il fratello di lui, tra l’altro titolare dell’impresa di trasporti per la quale lavorava il 62enne. Alera stata ritirata la patente ...