Mondiali | Vlahovic non basta | Svizzera batte la Serbia e va agli ottavi con il Brasile

(Di venerdì 2 dicembre 2022) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Leggi i commenti Calcio: ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/...

CAMERUN - BRASILE - Il Camerun lascia ima si toglie lo sfizio di battere il Brasile. ...26 con un perfetto colpo di testa di Mitrovic (1 - 1) e mette la freccia al 35 con la rete di, ...... tv Qatar saluta e sfotte - Video CAMERUN - BRASILE - Il Camerun lascia ima si toglie lo ...con un perfetto colpo di testa di Mitrovic (1 - 1) e mette la freccia al 35' con la rete di,...Si è chiusa questa sera la fase a gironi dei Mondiali del Qatar 2022 ... Niente da fare per la Serbia: le reti di mitrovie e Vlahovic non sono bastate nella sfida con la Svizzera, che ha trionfato ...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Fa festa la Svizzera, che al termine di una partita ricca di emozioni vince per 3-2 contro la Serbia, certificando ...