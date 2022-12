Mondiali Qatar 2022 | ottavi di finale | il calendario

Giocatori uruguayani furibondi con l'arbitro alla fine della partita col Ghana. I sudamericani hanno vinto 2 - 0 ma sono stati eliminati daiperché la Corea ha battuto il Portogallo. Per passare il turno avrebbero avuto bisogno di un altro gol, che hanno disperatamente cercato nel finale, chiedendo il rigore per un paio di ...La Svizzera elimina la Croazia dopo averla battuta per 3 - 2 e si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo in. Passa tuttavia in secondo piano il risultato del campo, rispetto al gesto volgare, liberatorio, sicuramente privo di fraintendimenti di Dusan Vlahovic che al 35' del primo tempo ha ...La fase a gironi della Coppa in Qatar si chiude con la clamorosa vittoria del Camerun ... Per trovare l'ultimo ko brasiliano ai gironi prima di oggi bisogna risalire addirittura al 1998, un Mondiale ...QATAR 2022 – Con le ultime qualificate che sono arrivate stasera che sono Brasile e Svizzera si è definito il tabellone della fase ad eliminazione diretta del Mondiale. Le gare cominceranno già domani ...