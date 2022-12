Mondiali Qatar 2022 | il tabellone e il calendario degli ottavi di finale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La fase a gironi deidelè terminata. Si è definito il quadrodiche inizieranno già domani. Si prospetta una fase ad eliminazione diretta scoppiettante, con tante sorprese che potrebbero mettere in difficoltà le big, spinte dall’entusiasmo che si trascinano dalla fase a gironi. Si parte con Olanda-USA e Argentina-Australia. IldiSabato 3 dicembre 16.00 Ottavo di1: OLANDA-USA (Rai 1, Rai Play) 20.00 Ottavo di2: ARGENTINA-AUSTRALIA (Rai 1, Rai Play) Domenica 4 dicembre 16.00 Ottavo di3: FRANCIA-POLONIA (Rai 1, Rai Play) 20.00 Ottavo di4: ...

Allo stadio Al Janoub, teatro del match deiin, l'Uruguay recrimina per due rigori non dati dalla terna arbitrale. Se i sudamericani avessero segnato un'altra rete avrebbero ...LUSAIL () - Il gruppo G chiude il programma della prima fase del Mondiale ine definisce il quadro completo degli ottavi di finale: il Brasile, già sicuro della ...due precedenti ai...(ANSA) - ROMA, 02 DIC - E' la Svizzera ad accompagnare il Brasile, che era già certo della qualificazione, agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Nella terza giornata di partite del girone G la ...Fuori la Serbia di Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic: Rodriguez agli ottavi di finale Finisce alla fase eliminatoria il Mondiale dei tre serbi del ...