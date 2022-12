Mondiali | Germania | dopo l’eliminazione cosa bisogna fare? | VIDEO

Dopo l'eliminazione delladai, gli ospiti della trasmissione Qatar Affairs con una mano si sono coperti la bocca, con l'altra hanno salutato i tedeschi, tra risate e ...Discorso quasi identico per la, proposta a 2, leggermente in ritardo sulla Spagna favorita a 1,90 per il successo nel Girone E. Le due formazioni europee erano nettamente avanti al Giappone ...1974. La MITS, azienda americana attiva nel settore dell'elettronica, lancia sul mercato lo strabiliante Altair 8800 e dà ufficialmente vita ...Spy story, al Mondiale: Cornelius entra e porta un «pizzino» a capitan Eriksen: le indicazioni tattiche arrivano poi alla panchina australiana dove in due sanno il danese ...