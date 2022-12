(Di venerdì 2 dicembre 2022) Introdotta la 'goal line technology' per dire se la palla è entrata del tutto in porta, forse servirebbe anche una 'line technology'. Nonostante la sofferta convalida, in molti dei protagonisti ...

Introdotta la 'goal line technology' per dire se la palla è entrata del tutto in porta, forse servirebbe anche una 'line technology'. Nonostante la sofferta convalida, in molti dei protagonisti ...... il primo un colpo di testa bloccato dal portiere, al 60 un palo centrato da buona posizione; clamoroso l'errore poco dopo su undi De Bruyne di testa, e al 90 l'incredibile deviazione a lato ... Mondiali: cross dentro o fuori E la Germania tornò a casa - Calcio Introdotta la 'goal line technology' per dire se la palla è entrata del tutto in porta, forse servirebbe anche una 'line technology'. (ANSA) ...Fa discutere la rete convalidata ai nipponici, che di fatto ha eliminato la Germania. Il pallone è interamente uscito La Var ha deciso (anche) grazie al sensore inserito nel pallone ...