Mondiali | ' che vergogna' | stampa tedesca condanna squadra e ct

E per la stampa tedesca "non si vede come si possa fare in tempo prima degli Europeiospiteremo in casa nel 2024" , sottolinea Kickerparla di una Nationalmannschaft"sta diventando un ..."Ed è possibilela Spagna non abbia dato il massimo nel secondo tempo per pareggiare perché ha preferito passare agli ottavi come seconda", è il sospettoaggiunge il giornale. Altri si ...: Santos lascia in panchina i diffidati Alle 16:00 ore italiane il Portogallo sfida la Corea del Sud nello scenario dell'Education City Stadium di Al-Rayyan. Il match è valido per la terza e ultima gi ...E per la stampa tedesca "non si vede come si possa fare in tempo prima degli Europei che ospiteremo in casa nel 2024", sottolinea ... la realtà dice eliminazione nella fase ai gironi ai Mondiali del ...