Mondiali | catastrofe Germania | la stampa grida allo scandalo | convocata riunione di crisi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio”, diceva Winston Churchill. Ma pure i tedeschi il pne lo prendono tremendamente sul serio, specialmente quando si tratta della Nazionale. Il giorno dopo l’eliminazione aiin Qatar, la seconda consecutiva ai gironi, inè come fosse l’apocalisse. I giornali e le tvno, chiedendo la testa dell’allenatore Hansi Flick e del team manager Oliver Bierhoff. La Bild titola: “La fine di una grande nazione calcistica”. E il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf, ha annunciato unadiproprio insieme a Flick, Bierhoff e al capo del consiglio di amministrazione della Lega calcio ...

Intanto è polemica sulla clamorosa elimazione dei tedeschi. 'Per me personalmente, questa è una delusione assoluta. Se questa è stata la mia ultima partita, è stato un grande piacere', ha detto il 33enne. 'Abbiamo vissuto momenti incredibili insieme. È l'ennesimo segnale di un Paese che sempre più fatica a riconoscersi, di fronte al crollo di molte delle sue rassicuranti e a volte arroganti certezze.