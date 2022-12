Mondiali 2022 | Svizzera e Brasile volano agli ottavi | la Serbia chiude ultima

Il suo ultimo post che cita il social network risale al 22 maggio, quando ha commentato il ...Latina Messi non ha calpestato una maglietta del Messico dopo averlo sconfitto durante i...Abbiamo già approfondito su queste pagine alcune tecnologie utilizzate per iQatar, ma ora è giunto il momento di soffermarsi su una novità che può essere sfruttata direttamente dai tifosi. Più precisamente, da quelli presenti allo stadio . Infatti, come ...Dire che fra le Black Stars ci sia una stella che brilla più delle altre potrebbe sembrare un ossimoro, ma la doppietta segnata da Mohamed Kudus contro la Corea del Sud che ha rilanciato il percorso ...I Mondiali del Qatar 2022 entrano nel vivo. Con le sfide di questa sera del Gruppo G termina ufficialmente la fase a gironi della rassegna iridata qatariota. Si è definito il quadro degli ottavi di ...