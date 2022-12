Mondiali 2022 | Brasile e Svizzera agli ottavi Camerun e Serbia out

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) –di finale deidi Qatareliminate. Sono i verdetti del Gruppo G dopo le gare della terza e ultima giornata. Ilchiude al primo posto con 6 punti dopo la sconfitta per 1-0 con il, terzo a quota 4 ed eliminato nonostante l’impresa. Labatte laper 3-2 e si piazza seconda a 6 punti, alle spalle della selecao per differenza reti. Per i serbi, ultimo posto con 1 punto.– Illascia ima si toglie lo sfizio di battere il. Finisce 1-0 grazie al gol che ...

Una sorpresa non gradita per il Brasile nella terza e ultima partita della fase a gironi neidi Qatar. La Seleaao ha infatti perso per 1 - 0 contro il Camerun e il terzino destro Dani Alves ha commentato così il ko ai microfoni di TV Globo : "Penso che debba servire da lezione, ......Una delle grandi sorprese della fase ai gironi dei Mondiali 2022 in Qatar arriva dal girone H è senza dubbio l'eliminazione dell'Uruguay del CT Alonso nonostante la vittoria nell'ultima sfida contro ...