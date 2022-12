Mondiale | tifoso giapponese sfotte la Spagna | “Dov’è Morata?” | VIDEO

Ho provato fin da bambino a cercare di diventare un, ma non ce l'ho fatta. Comunque seguo il ... Qual è stato il vostrodel cuore Sara: "Sicuramente quello del 1982. Ero a Formia (LT) ...Impegnati nel loro tour- ed esattamente nella tappa di Philadelphia - i Maneskin hanno ... cercando di "ironizzare" sull'evento, con la sua solita verve, essendo un grandedella Roma. ...L'eliminazione della Germania è stata davvero inattesa ed inaspettata, ma non per tutti. Secondo quanto riportato dalla Bild infatti, la Federazione aveva ...«Tifosi del Giappone ripuliscono le tribune dello stadio dopo vittoria con la Spagna» (Photo Ansa, 1.12.2022, ore 22.38) *** Non sappiamo quale sarà il risultato finale ...