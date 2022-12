Miss Bolivia | Fernanda Pavisic perde il titolo dopo aver deriso alcune sue rivali

Agenzia ANSA

2022, ecco chi è Fernanda Pavisic A tavola si annullano anche le tensioni Parigi - Roma sui migranti Washington, Biden e Macron ribadiscono la loro amicizia in un ristorante... italiano ......Mondo eUniverso e per essersi distinta come co - hoster a Fashion Express TV - ... Alicante in Spagna, Dakar in Senegal, Cochabamba ine l'immancabile Bruxelles). La stilista si è ... Miss Bolivia si burla del fisico delle rivali e perde il titolo Con una decisione che ha pochi precedenti nella storia dei concorsi di bellezza, la 23enne Maria Fernanda Pavisic di Cochabamba, eletta nel luglio scorso Miss Bolivia 2022, si è vista ritirare il tito ...Con una decisione che ha pochi precedenti nella storia dei concorsi di bellezza, la 23/enne María Fernanda Pavisic di Cochabamba, eletta nel luglio scorso Miss Bolivia 2022, si è vista ritirare il tit ...