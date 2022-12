leggo.it

Spese da centellinare, sfuma il concerto di Capodanno in piazza Duomo: i fondi del Comune sono serviti per luci e abeti. LOW COST Lo ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Sala, durante un convegno. '...Nessun evento in piazza Duomo il 31 dicembre: le casse del Comune dipiangono e il sindaco decide per l'di San Silvestro Milano, l'austerity taglia il concerto di Capodanno in piazza Duomo. Sala: «Sicurezza garantita» Spese da centellinare, sfuma il concerto di Capodanno in piazza Duomo: i fondi del Comune sono serviti per luci e abeti. LOW COST Lo ha annunciato ...Il 29 novembre aprirà la mostra Unconventional alla galleria 29 ARTS IN PROGRESS di Milano, dedicata a Gian Paolo Barbieri, uno dei più significativi fotografi di moda di tutti i tempi. Nato a Milano ...