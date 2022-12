Milano | inaugurato il tradizionale mercatino natalizio in piazza Duomo |fotogallery

Affaritaliani.it

... Università degli Studi di Pisa e Università degli Studi diBicocca. "Quando un'idea si ... Il Digital Solutions Center appenasegna solo l'inizio di un cammino e rappresenta al ..., Natale 2022:il mercatino di Piazza Duomo Settantotto baite in legno, disposte lungo un percorso che si snoda tra corso Vittorio Emanuele II, via ex Camposanto e via Martini. È ... Milano, Natale 2022: inaugurato il mercatino di Piazza Duomo 7 dicembre, il Boris Godunov di Modest Petrovic Musorgskij inaugura la stagione dell'Opera al Teatro alla Scala. Conoscete la storia del boiaro del Cremlino Nel giorno di Sant'Ambrogio, patrono della ...L’inaugurazione si è tenuta alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dei sindaci di Milano e Palermo, Beppe Sala e Roberto Lagalla, del sottosegretario all’editoria, Albe ...