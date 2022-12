Pianeta Milan

Elkann ad Agnelli: 'Avevi detto che nella direzione sportiva si sono allargati,' Agnelli e ... ex ad bianconero e attuale ad dell'Inter; Paolo Scaroni, presidente del cda del; Stefano ...Una vita nella Milano calcistica: dall'inizio con la nuova Inter di Moratti nel '96, dal ruolo di stagista al capo ufficio stampa in 7 anni, fino aldi Berlusconi (14 anni). Poi il Genoa , ... Milan, ricordi Siebert L'Uruguay infuriato con l'arbitro Da FootballIndex, strumento proprietario di YouGov, è emerso che il brand Milan si piazza al primo posto per forza del brand, grazie alla conquista dello Scudetto, ovviamente, ma anche a una linea ...L'undicesima giornata di campionato vedrà il Milan affrontare in casa la Roma. Una sfida speciale soprattutto per Giacinti, che torna al Vismara da avversaria.