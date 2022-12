Migranti | Piantedosi | “Decreto flussi sarà dpcm”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il“non andrà in Cdm ma verrà poi recepito in un”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteoa margine di un convegno a Roma. “Ci stiamo lavorando con i colleghi di governo, è un lavoro di coordinamento. L’importante – ha sottolineato – è farlo bene e nei tempi giusti”. E sull’ipotesi che possa essere pronto entro il 2022, ha aggiunto: “Stiamo lavorando per bruciare i tempi. Il Governo purtroppo è salito a bordo da pochissimo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.