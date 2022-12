Meteo Italia pioggia | qualche temporale e neve in Montagna

Questa prima irruzione invernale non dovrebbe comunque coinvolgere direttamente l'con il freddo che dovrebbe restare oltralpe. Previsioniper oggi: al Nord, al mattino nuvoloso su tutte ...Terzo ciclone in arrivo: cosa succede in, le zone a rischio Oggi è iniziata la prima fase di maltempo sul nostro Paese con l'arrivo di un'intensa perturbazione che proviene dal Mediterraneo ...Il condirettore di Libero Pietro Senaldi, ospite della puntata di Stasera Italia venerdì 2 dicembre, interviene riguardo alla sfida ...Scatta l'allerta meteo gialla per sabato 3 dicembre in Italia. A rischio principalmente le regioni del Centro-Sud per rischio temporali. Ecco dove ...