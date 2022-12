Messi “falsa” il mondiale? Il video che inchioda l’argentino

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 2 dicembre 2022) E’ veramente clamoroso ilche metterebbecon le spalle al muro; cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. AnsafotoIl, giornata dopo giornata, ci regala sempre grandi emozioni e non fa certamente eccezione la serata in cuie l’Argentina hanno conquistato il primo posto e, di conseguenza, il pass per gli ottavi di finale. A risultare decisiva è stata la vittoria, per due a zero, contro la Polonia in un match dove il classe 1987 ha fallito un calcio di rigore nel primo tempo. Abbiamo parlato di emozioni; in contemporanea con Polonia-Argentina, si giocava l’altra gara del girone, Arabia Saudita-co. Il match, ad inizio ripresa, ha visto due gol realizzati (in rapida successione) da Lozano e compagni riaprendo la qualificazione per ilco. Le ...