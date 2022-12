Menopausa in salute | i consigli pratici della ginecologa | dalle terapie all' alimentazione

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L'allungamentovita e il nuovo ruolo sociale, spiega a Liberotv la dottoressa Raffaela Di Pace,degli Istituti Clinici Zucchi, a Monza, fanno sì che la donna veda lanon come l'iniziovecchiaia ma come una transizione. I sintomi correlati,vampate di calore, agli sbalzi d'umore fino al calo di desiderio, possono essere tenuti a badache abbiamo a disposizione. Per questo è importante che la paziente si rivolga a un medico esperto: non tutte le pazienti sono uguali e non tutte corrono gli stessi rischi. Lepossono portare alla quasi totale risoluzione dei sintomi, ma in alcuni casi possono rappresentare un rischio perché comportano un minimo aumento del rischio trombotico e di tumore ...

Io Donna

... un pacchetto di lezioni di Yoga Terapeutico per la, oppure di Pilates per rinforzare ...direttamente nella tua posta Iscriviti alla newsletter Getty Images Le nuove tecnologie per la...Effetto antiossidante Tra i benefici che riserva il tè verde per la nostra, senza dubbio c'è ... Sembrerebbe molto indicato anche per le donne in. Dunque, come possiamo ben vedere, la ... Menopausa, sintomi e salute della bocca: i consigli della ginecologa “Ad alcuni suonerà strano – dice la sessuologa Spina - ma il sesso in menopausa non solo si fa ma può essere anche molto appagante. C’è purtroppo ancora ...La dieta dei 60 anni aiuta a perdere peso e a restare in forma. Scopriamo insieme come funziona e quali sono i suoi benefici.