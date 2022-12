Meloni “L' Italia può uscire più forte dalla crisi energetica”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un tempo nel quale dovremmo utilizzare anche quell'approccio che i greci descrivono benissimo con una parola straordinaria: “meraki”, ovvero fare qualcosa con tutto te stesso, con tutta la tua passione e con tutta la tua anima. E' un approccio che in un momento dicome quello che stiamo vivendo,progressiva uscitapandemia fino alla complessa congiuntura economica e internazionale, può e deve offrire alla nostra Nazione anche delle occasioni”. Lo afferma il premier Giorgia, in un videomessaggio di saluto all'evento “Energie coraggiose, forze che fanno muovere il mondo” della Fondazione Guido Carli.“Io l'ho detto tante volte, proprio in rapporto alla, e ne sono convinta sempre di più ogni giorno. Da questa ...

