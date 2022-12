Meloni | governo difende la casa | dopo manovra altre misure

L'interesse nazionale secondoIl presidente del Consiglio, Giorgia, ha espresso "... Una norma con la quale ilinterviene, tra l'altro, per garantire la continuità del lavoro nella ...Pure Confindustria critica ildi Giorgiasull'aumento del tetto al contante a cinquemila euro e sui pagamenti elettronici . 'Non l'abbiamo mai chiesto , riteniamo che non apportino neanche un punto di Pil potenziale ...Dalla flat tax alle pensioni: tutte le promesse elettorali che la destra non ha mantenuto in manovra La prima manovra economica del governo Meloni conferma che buona parte delle promesse fatte in ...Misure, queste, alle quali ne seguiranno altre ma che confermano l’attenzione del Governo”. Così il premier Giorgia Meloni, in un passaggio del messaggio inviato a Confabitare in occasione ...