Medicina digitale | le raccomandazioni di Crea per i pazienti cronici 

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono stati presentati questa mattina a Roma i risultati del progetto “per l’applicazione dellanei modelli di presa in carico delle persone con patologie croniche reumatologiche e dermatologiche”, realizzato dalsanità, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità, con il contributo non condizionante di Ucb. Il Piano nazionale cronicità (Pnc) – spiega una nota diffusa dal Centro – tra gli obiettivi fondamentali, ha quello di mantenere il più possibile la persona malata al proprio domicilio e impedire o comunque ridurre il rischio di istituzionalizzazione, senza far ricadere sulla famiglia tutto il peso dell’assistenza al malato. Il Dm 77 e la Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) confermano questa scelta come fondamentale per ...

