Maxi incidente sulla Milano-Meda a Nova | 5 auto coinvolte 4 persone ferite | FOTO

MonzaToday

Coinvolti un'auto e due furgoni, che si sono ribaltati dopo l'uscita di Pontenuovosulla E45 nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì) dopo l'uscita Pontenuovo, in direzione Perugia. La strada è rimasta bloccata, fino a quando i vigili del fuoco, con l'ausilio di un'...... in un orario compatibile con quello in cui è avvenuto l'. Nel frattempo la Procura della ... In quella occasione si sarebbe dovuta svolgere una- biciclettata , con la presenza di campioni ... Maxi incidente sulla Milano-Meda: 4 auto coinvolte Una donna è morta in un tragico incidente con un auto in contromano sulla Siena-Firenze. Sulla A4 verso Venezia, scontro tra cinque camion ...Genova – Maxi tamponamento in A26. È successo stamattina tra Ovada e Masone in direzione di Genova, all’altezza del km 16. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e tre autovetture.