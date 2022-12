Mattarella | “Mediterraneo crocevia di culture legato da destino comune”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 2 dicembre 2022 “Ilè innanzitutto uno spazio di condivisione, undi, per citare Fernand Braudel “non una civiltà ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre”, dunque con la ricchezza delle loro diversità e la comunanza diche le lega”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergiointervenendo alla cerimonia di apertura della VIII edizione della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue / Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

