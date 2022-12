Mattarella | La gestione dei flussi migratori sia comune e lungimirante

Leggi su agi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI - "La crescita dei Paesi posti sulle rive del Mediterraneo passa anche per unadeiche impoveriscono i Paesi di origine di energie utili allo sviluppo delle loro comunità". Sergioapre i lavori dell'ottava edizione dei Mediterranean dialogues e sottolinea come le migrazioni siano "una questione decisiva e globale - come ben sa l'Organizzazione internazionale delle migrazioni - legata a dinamiche demografiche e d'interconnessione mondiale che appare vano pensare possa eclissarsi e che dobbiamo, invece, in una logica diinteresse, impegnarci a gestire". Per il presidente della Repubblica "anche su questo terreno diplomazia, istituzioni nazionali ed internazionali, a cominciare dall'Unione europea, ...