Maria Giovanna Maglie in ospedale | «Ecco la ragione della mia latitanza»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La giornalistaha comunicato su Twitter il motivosua lunga assenza. Da due mesi la 70enne si trova ricoverata inda due mesi inCredits – Twitter account ufficialegiornalista«Sono inper una serie di interventi chirurgici da quasi due mesilamia. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri» ha scrittosul suo account Twitter allegando la sua fotografia in, mentre stringe al petto il suo ultimo libro ...

"Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi". Sono le parole della giornalistaMaglie che con un post su Twitter spiega i motivi per cui non appare più sui social e nelle trasmissioni televisive ormai da tempo. "Ecco la ragione della mia latitanza", scrive sul ...Lo ha annunciato lei stessa su Twitter, rendendo note a fan e ammiratori le sue precarie condizioni di salute:Maglie si trova in una struttura sanitaria da due mesi per affrontare una serie di interventi chirurgici. La saggista e opinionista ha pubblicato un suo selfie direttamente dal letto di ...La giornalista Maria Giovanna Maglie ricoverata da mesi in un post su Twitter chiede il supporto dei fan per un'operazione a cui sarà sottoposta a breve.Prima Domenica Speciale per No'hma, con la Giovanna d'Arco di Gaia Aprea: l'eroina francese rivive sul palco attraverso i potenti versi di Maria Luisa Spaziani. Domenica 4 dicembre, ore 17, tornano le ...